【モデルプレス＝2025/08/29】乃木坂46の梅澤美波が29日、都内で行われた映画「九龍ジェネリックロマンス」初日舞台挨拶に、共演の吉岡里帆、水上恒司、共演の竜星涼、柳俊太郎、フィガロ・ツェン、花瀬琴音、本作を手掛けた池田千尋監督とともに出席。弟とのエピソードを明かした。【写真】梅澤美波、オフショルで美デコルテ全開◆梅澤美波、弟からの感動サプライズ明かす美しいデコルテが際立つオフショルダーのブラックドレス姿