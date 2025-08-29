◆男子ゴルフ「Sansan・KBCオーガスタ」第2日（29日・福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）、賞金総額1億円、優勝賞金2千万円、出場142選手＝アマ6、晴れ、気温33・3度、西南西の風1・9メートルツアー初勝利を狙う22歳の石塚祥利が「ジェラートパワー」で大爆発を見せ、通算13アンダーとして2位に3打差の単独首位に立った。インスタートで14番から大会タイ記録の6連続バーディーを奪うと、その後も伸ばして池田勇太や比嘉一貴