自民党は9月2日、両院議員総会を開き、参院選大敗の要因を分析、検証した報告書を発表する。そして、9月8日には総裁選を前倒しで実施するかどうかの集計結果が発表され、石破茂首相（党総裁）が退陣するかどうかの分かれ目を迎える。石破政権は「森山裕幹事長なしには運営できなかった」（自民党ベテラン秘書）というくらい、森山氏に頼ってきた部分が大きいという。「党内外に広い人脈を持っているため、党内をまとめる力があ