人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）人間関係が不調気味。言葉足らずで誤解を招きやすいので注意して。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）耳に心地よい言葉をくれる人より、苦言をくれる人を大切に。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ちょっとした気の