80年前の富山大空襲で爆撃の中心となったのは、富山市中心部の富山城址東南の角でした。爆撃中心点の近くにいた90代の男性2人に当時の記憶を聞きました。富山市中心部の富山城址公園。この東南の角が、悲劇の中心点です。当時、その近くで逃げた人たちがいました。富山市在住 山崎智弘さん（90）「火の海だった。結構な人がもう逃げるところこの人らないが」当時9歳だった、山崎智弘さん。富山城址の向かいにある叔父の家にいたと