季節の移ろいを感じるたび、心が求めるのは“秋だけの特別な味わい”。スターバックス リザーブⓇ ロースタリー 東京では、2025年9月5日（金）よりFallシーズンがスタートします。今年は、ウイスキーの樽で熟成させたコーヒー豆を主役に、秋の実りを掛け合わせたビバレッジが登場。豊かな香りとクラフト感あふれるドリンクやグッズが、あなたの日常に上質な彩りを添え