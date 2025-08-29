富山地方鉄道が沿線自治体からの支援がなければ廃線する方針を示している立山線の一部区間について、きょう立山の観光関係者が新田知事に路線維持のための支援を要望しました。県庁を訪れたのは立山黒部貫光の見角要社長、立山山麓観光旅館組合の笹森潤一組合長、立山山荘協同組合の佐伯光昭理事長の3人です。富山地鉄は利用客の低迷などで経営が圧迫されていることから、立山線の岩峅寺ー立山間などについて、沿線自治体か