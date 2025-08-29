ジェニファー・ロペスは、スティーヴン・ソダーバーグ監督作『アウト・オブ・サイト』（1998年）で共演したルイス・ガスマンに、良い印象を持たれていないようだ。【動画】『ウェンズデー』シーズン2、ティム・バートンやジェナ・オルテガの妖しい撮影風景を映す特別映像解禁Netflixの大ヒットドラマ『ウェンズデー』で、主人公の父ゴメズ・アダムスを演じるルイスが、この度ジェナ・オルテガら、ドラマの共演者とともに『Hot