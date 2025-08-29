俳優でモデルの桐谷美玲さんは8月29日、自身のInstagramを更新。秋っぽいコーディネートを披露しました。【写真】桐谷美玲、スタイル抜群の全身ショット「めちゃくちゃかわいい」桐谷さんは「あっつい毎日だけど小物だけは少しずつ秋色に」とつづり、1枚の写真を投稿。自身の全身ショットです。黒いノースリーブトップスと白いロングスカートにブラウンのジレを重ねています。さらにワインレッドのキャップ、ブラウンのバッグやス