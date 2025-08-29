福岡管区気象台は29日午後5時58分、福岡県筑後地方に大雨注意報を発表した。筑後地方では、同日夜のはじめごろまで土砂災害や低い土地の浸水に、福岡県では30日明け方まで落雷に注意を呼びかけた。福岡管区気象台29日午後5時12分発表の防災コメント＜防災事項＞筑後地方には、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、29日夜のはじめ頃にかけてを対象に、大雨注意報（浸水害、土砂災害）を発表している市町村があります。29