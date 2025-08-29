◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(29日、甲子園球場)阪神は大竹耕太郎投手のタイムリーで同点に追いつきました。阪神は1点ビハインドの5回、巨人先発の山粼伊織投手を攻め1アウト満塁を作ります。このチャンスで大竹耕太郎投手が打席に入ると山粼投手の初球のストレートをとらえセンターへタイムリーを放ちました。同点打を放った大竹投手は1塁で冷静な表情でガッツポーズ。一方ベンチの藤川球児監督は大竹投手に向けて