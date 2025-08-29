テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は群馬特別編として、注目の2店を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#234】群馬の注目店編北関東でカレーと言えば現地出身シェフの営むスリランカ料理やパキスタン料理の名店が思い浮かびますが、こと群馬県においては日本人シェフによるカレーのお店で注目すべ