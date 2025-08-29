Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日(金)9時から9月4日(木)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。現在、 保冷日数最大22.8日で、アウトドア・防災アイテムとしても大活躍なアイリスオーヤマの「真空断熱クーラーボックス」やまだまだアウトドアを楽しみたい方へ、持ち運びも楽々なCol