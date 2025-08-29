３年ぶりにヘンクに復帰した伊東純也のゴールに観衆が酔いしれた。８月28日、ヨーロッパリーグ（EL）プレーオフ、レフ・ポズナン（ポーランド）との第２レグ、31分に伊東が先制ゴールを決めると、スタジアムアナウンサーが「ジュンヤ！」、サポーターが「イトー」と延々と掛け合いを続け、それがいったん静まった後も、興奮したゴール裏のサポーターは「イトー！ イトー！」と叫ぶのを止めなかった。「やられすぎると、ちょ