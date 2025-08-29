◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園球場）巨人の吉川尚輝内野手が超ファインプレーでチームを救った。５回に１―１の同点に追いつかれ、なおも１死満塁の場面だった。近本の放った中前へ抜けそうなライナーを、前進守備を敷いていた二塁の吉川が逆シングルでダイビングキャッチ。飛び出していた二塁走者も封殺し、勝ち越しのピンチを併殺で切り抜けた。昨季、ゴールデン・グラブ賞を初受賞した名手が、美技で