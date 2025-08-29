◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が同点打を放った。０―１の５回１死満塁。巨人・山崎の初球に食らいついた。中前にポトリと落ちる同点打だ。大竹が打席に入る前に声をかけた藤川監督も何度もガッツポーズを見せるなど感情を爆発。一気に勝ち越しとはならなかったが、試合を振り出しに戻した。