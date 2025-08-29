◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）巨人は山崎伊織投手が３年連続となる１０勝目を目指して先発。１点の援護をもらって迎えた５回に同点に追いつかれ、５回を４安打１失点。打線は阪神の先発・大竹耕太郎投手から４回にクリーンアップの３連打で１点を挙げた。山崎は３回、先頭の坂本誠志郎捕手に三遊間へヒット性の当たりを打たれたが遊撃・泉口友汰内野手がジャンピングキャッチで好捕。１死から高寺望夢