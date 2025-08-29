フリーアナの?新人?大吉洋平（おおよし・ようへい＝４０）が２９日、生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に初ゲスト出演した。大阪のＭＢＳ（毎日放送）を今月１５日に退社し、翌１６日に大手芸能事務所とマネジメント契約したばかり。フリー転身後初の番組出演、しかも東京進出初番組となった。本人いわく、かねて共演など親交があるミッツ・マングローブの?コネ出演?だという。ＭＢＳは辞めた局アナをあまり起