群馬県内のぶどうの最大産地である群馬県沼田市の観光農園で開園式が行われ、シーズンの到来を祝いました。 ３８軒のぶどう園が加盟する沼田市ぶどう組合では、毎年この時期に合同で開園式を行っています。会場の「小野塚農園」では巨峰やシャインマスカット、それに、オリジナル品種である「黒のタンゴ」など２５種類の品種を栽培しています。 招待された地元の利南幼稚園と薄根幼稚園の園児５人が、ぶどうの収穫体験に挑