◆パ・リーグ西武―オリックス（２９日・ベルーナドーム）オリックス・頓宮裕真捕手が「５番・一塁」で出場し、４回の第２打席に死球を受けた。無死一塁で打席に入ると、１ストライクから高橋の１４９キロが左手首付近に直撃。その場で倒れ込み、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。その後は一度ベンチに下がり、治療。右翼席のオリックスファンは無事を願い、神妙な表情を浮かべていた。それでも、５分後には左手首にテーピン