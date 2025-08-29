群馬県の９月補正予算案の編成に向けて自民党県連は、「持続可能な地域医療の実現」や「米国関税の影響を受けている事業者支援」など、１４４項目にわたる重点施策を県に要望しました。 自民党県連の金井康夫幹事長や川野辺達也政調会長をはじめとする県議団は、２９日午前、県庁を訪れ、９月補正予算案に向け要望書を山本知事に手渡しました。 要望書には、「赤字経営病院の経営改善支援」や「米国関税の影響を受けている中小企