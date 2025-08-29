◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（２９日・横浜スタジアム）中日の上林誠知外野手が、反撃の１５号ソロを放った。ＤｅＮＡ・ジャクソンの来日１号３ランで先制を許して迎えた４回。ジャクソンが投じた１３８キロのチェンジアップを見逃さなかった。打球が右翼ポールに直撃する自身６試合ぶりのアーチで１点を返し、「流れが悪かったので、反撃の狼煙（のろし）をあげる一打を、という気持ちで打席に入りました」と汗を拭