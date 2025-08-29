静岡・伊東市長の学歴詐称問題を巡り29日、百条委員会は出席を拒否した市長を刑事告発することを決めた。そんな中、29日の会見での市長のある対応にも、波紋が広がっている。報道陣から「誠実に取材に答えるよう強く求める」要請書29日朝、報道陣の前に現れた渦中の静岡・伊東市の田久保眞紀市長。「きょうは定例会見でしっかりとした説明責任を果たしていただけますよね？」という記者の問いかけには応じず、「おはようございます