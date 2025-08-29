県内の最低賃金が11月1日から73円引き上げた1026円になることが決まりました。最低賃金をめぐってはこれまで専門部会で5回の協議が行われましたが、労働者側と経営者側で引き上げの希望額に隔たりがあるとして結論に至っていませんでした。29日は専門部会で6回目の協議が行われ、現在の953円から73円引き上げた1026円にすることが決まり、鹿児島労働局に答申されました。初めて1000円を超えることになります。県内の引き上げ