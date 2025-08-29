焼津市内で同じ家に住むスリランカ国籍の男性を刃物で刺し殺害しようとしたとして、警察は8月29日、スリランカ国籍の男を再逮捕しました。 殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは、焼津市石津港町（いしづみなとちょう）に住むスリランカ国籍で無職の男（48）です。 警察によりますと、8月7日午後8時30分頃、焼津市内で男と同居する20代のスリランカ国籍の男性を刃物で刺した疑いがもたれています。 男は、同居するスリランカ国籍の