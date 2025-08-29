子役の永尾柚乃（8）が29日、北海道日本ハムファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた東北楽天イーグルス戦で、始球式（ファーストピッチ）を務めた。【写真】かわいい…！スター・ウォーズのコスチュームで登場した永尾柚乃この日からエスコンフィールドでは、特別企画《STAR WARS WEEK》（〜9月7日）がスタート。三角屋根の構造が「スター・ウォーズ」シリーズに登場する宇宙戦艦「スター・デストロイヤ