２８日、２０２５中国国際ビッグデータ産業博覧会の展示館入り口。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽8月29日】中国貴州省貴陽市で28日、2025中国国際ビッグデータ産業博覧会が開幕した。会場には「データとインテリジェンス」をテーマにした六つの展示館（パイオニア、インフラ、サービス、応用、イノベーション、体験）が設けられ、デジタル経済分野の新たな技術、製品、ソリューション、応用事例が披露されている。