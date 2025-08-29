ONE N’ ONLYが、11月26日に発売するメジャーデビュー後初のアルバム『AMAZONIA』のSWAG(FC)盤・UNIVERSAL MUSIC STORE盤の特典グッズ絵柄を公開した。SWAG盤の特典には、マフラータオルとラバーストラップが付属。『AMAZONIA』にちなみアマゾンをイメージしたデザインで、2つを組み合わせるとリボンを作ることができる仕様となっており、UNIVERSAL MUSIC STORE盤には、トートバッグとSWAG盤と同様のラバーストラップが付属してい