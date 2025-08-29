嵐の二宮和也（42）が29日、都内で行われた主演映画「8番出口」（監督川村元気）の初日舞台あいさつに出席した。きょう29日から全国407館で公開され、推計で最終的に40億円を目指せる好スタートを切った。「いろんな種類の映画がある中で、ヘンテコな映画を選んでいただいて、皆さん変わっている」とジョークを交えて、来場者に感謝した。「入口と出口が全く違う映画っていうのはなかなかないと思うので、皆でこの作品を共