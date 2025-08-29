Photo: Sato Tetsuro モジュラー・シンセ。パッチケーブルで描く音の迷宮。それはシンセサイザーの原点にして、遥か未来への終着点。生成AIでは得られない、もうひとつのサウンドスケープ・ユニバースが東京に出現。渋谷・CIRCUS TOKYOで2025年7月20日（日）に開催された「Patching for Modular」は、モジュラーシンセの“今”が凝縮された一日でした。Patching For Modular at @CIRCUSTOKYO