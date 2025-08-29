◇セ・リーグ阪神ｰ巨人（2025年8月29日甲子園）優勝へのマジックを11とした阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）がよみうりテレビの巨人戦中継でゲスト解説を務めた。岡田顧問は5回の守りで、微妙なタイミングでも巨人・阿部監督がリクエストを要求しなかったことに「巨人は行かないもんな」と疑問を呈した。阪神の5回の攻撃は大山、熊谷の連打で無死一、二塁。ここで坂本は遊ゴロ。巨人は併殺を狙ったが、一塁が