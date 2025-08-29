Aile The Shotaが、｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣を9月10日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、2024年11月にリリースした1stアルバム『REAL POP』に収録された｢愛のプラネット feat. dawgss｣が、多方面で活躍し注目を集めるシンガーソングライター・eill、idomが参加し、同世代アーティストのスペシャルなコラボレーションが実現した1曲だ。▲ジャケット写真本楽曲は、2025年5月に東京・Zepp S