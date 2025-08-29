西武園競輪開設75周年記念G3ナイター「ゴールド・ウイング賞」が2日目を迎えた。7Rは5番手からバックで捲った山口拳矢（29＝岐阜）がきっちり届き、連勝ゴールを決めた。「思った以上に人気でびっくりしました。しんどかったけど無理やり行った感じ。3コーナーで外に行きすぎた。当てられなければ伸びると思っていた。反応は悪くない。ただ、体の感じがもう少し。初日よりはよかったが夏バテ気味だったかも」疲労を感じな