細野晴臣が、活動55周年記念プロジェクトの一環で「ビクター スピードスターレコーズ」からリリースしたアルバムから7作品が重量盤アナログレコードとして、10月29日にリリースすることを発表した。ソロ名義のオリジナル作品しては現状の最新アルバムとなる『HOCHONO HOUSE』をはじめ、HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS名義でリリースした『FLYING SAUCER 1947』、『HOSONO HOUSE』以来38年ぶりとなった全曲ボーカルアルバム