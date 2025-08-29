阪神電鉄の急行用1000系電車、新デザイン車両の運行が2025年8月29日よりスタートしました。【参考】阪神1000系車両が新デザイン “Re Vermilion（リ･バーミリオン）” カラーに順次変更！ 伝統の「赤胴車」を継承し進化https://tetsudo-ch.com/13005113.html同社は2027年春に新型の急行用車両3000系の導入を予定しており、当該形式ではエクステリアカラーに「Re Vermilion（リ・バーミリオン）」を採用します。既存の急行用車両に