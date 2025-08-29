◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス(29日、ベルーナドーム)オリックスの頓宮裕真選手がデッドボールを受け心配されましたがプレー続行、両チームのファンから拍手が送られました。頓宮選手は4回、ノーアウト1塁で打席がまわると西武・郄橋光成投手の149キロの直球が左手付近に直撃すると、当たった瞬間バッターボックスでうずくまり、痛そうな表情を見せました。ベンチへ下がり治療を受けると、チームメートも心配な様子