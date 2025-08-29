◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-楽天（29日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハム先発の北山亘基投手が5回までに8つの三振を奪う快投を見せています。この試合前まで17試合に先発しパ・リーグ7位となる111個の三振を奪っている北山投手。この日は初回からエンジン全開で楽天打線と相対しました。初回、楽天先頭の辰己涼介選手から152キロのストレートで空振り三振を奪うと、この回を3者連続三振に抑えて絶好のスタートを切ります