大黒摩季が8月28日の函館市民会館より、2025年全国ツアーの後半戦となる＜MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞をスタートさせた。フラメンコやサルサ、ボサノバを取り入れるなど究極のエンターテインメントライブを披露した同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。ツアー＜55 RED＞は11月16日の東京国際フォーラム・ファイナルまで計17本、仙台、名古屋、大阪、神戸、福岡など全国の主要都市を回るもの。その初日は、大黒