欧州株軟調、週末控えた調整や仏政局不安などで 東京時間19:21現在 英ＦＴＳＥ100 9189.27（-27.55-0.30%） 独ＤＡＸ23919.43（-120.49-0.50%） 仏ＣＡＣ40 7726.50（-36.10-0.47%） スイスＳＭＩ 12187.03（-32.17-0.26%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:21現在 ダウ平均先物SEP 25月限45557.00（-149.00-0.33%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6497