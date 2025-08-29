以前、この番組で紹介した今年3月まで伊那市の伊那小学校の児童が育ていたポニーの「クリスタ―」。29日から新しい小学校での生活が始まりました。 児童歓声「お～」ポニーの「クリスタ―」「ヒヒ～ン」児童「かわいい」「クリスタ―」を待っていたのは諏訪市立上諏訪小学校5年2部の児童たちです。「クリスタ―」は3月まで伊那市の伊那小学校3年春組が3年間育てていました。「クリス