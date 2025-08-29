富山県内の7月の有効求人倍率は1.52倍で、前の月から僅かに上昇しました。上昇は7か月連続です。富山労働局はきょう県内の7月の雇用情勢を発表しました。それによりますと県内は求人が求職を上回る状況が続いていて、有効求人倍率は1.52倍と前の月から0.02ポイント上昇しました。上昇は7か月連続です。県内の雇用情勢について富山労働局は「持ち直しの動きがみられるが、物価上昇などが雇用に与える影響に引き続き注意する必要があ