今年は南砺市ゆかりの板画家、棟方志功の没後50年です。生前の創作活動などを紹介した写真パネル展がきょうから南砺市で始まりました。「世界のムナカタ」と言われた棟方志功は、1945年から1951年にかけて南砺市福光地域に疎開していました。南砺市の福光美術館は、きょうから棟方志功の生前の様子がうかがえる写真などおよそ140点を特別展示しています。展示写真には家族でおさまるものや全国各地やアメリカへ旅行した際のものが