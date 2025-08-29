フリーキャスター谷尻萌（26）が29日、インスタグラムを更新。ミニスカコーデを披露した。谷尻は「こにゃにゃちはどんな金曜日をお過ごしですか?私は午前中は収録2つしてきたよ〜」と報告。「夏っぽい爽やかブラウスコーデお気に入りだったなぁ」と、透け感のある水色のトップスにミニスカートを合わせ、すらりとした脚を際立たせた。この姿にフォロワーからは「画像保存確定」「綺麗な脚」「やっぱり萌さまは素敵な妖精さんです