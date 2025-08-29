「ロッテ−ソフトバンク」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ソフトバンク・近藤が四回の守備からベンチに退いた。３番・右翼でスタメン出場し、三回には右翼席へ貴重な８号２ラン。笑顔でダイヤモンドを一周したが、ベンチへ戻ると左脇腹をさする様子もあった。四回から、右翼の守備には佐藤の姿。大黒柱の途中交代にＳＮＳでも「え、近藤交代？」「おわった…」「やばいか」「何があった？」と騒然となった。近藤は