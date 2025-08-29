政府は8月29日、原発の立地地域を支援する特措法の対象を半径30キロ圏内に拡大する考えを示しました。これまでの特措法は支援の対象から外れる自治体にも負担があり、花角知事は「不公平感があった」としています。この「特措法」は自治体の避難道路の整備などを財政的に支援するもので、政府は29日、拡大の方針を決めました。〈石破首相〉「原発立地地域の生活環境や産業基盤の整備を進めるための特別措置法について対象地域を拡