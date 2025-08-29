パナソニック コネクトは、これまで法人向けにのみ販売を予定していたモバイルパソコン「レッツノート」の14.0型大画面モデル「FC」を、個人のユーザー向けにも販売します。店頭は2025年9月12日、パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store Plus（パナソニックストアプラス）」は2025年9月17日以降順次発売予定です。 レッツノート「FC」 記事のポイント 2025年6月には12.4型のレッツノート「SC」が発売されて