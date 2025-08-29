収穫期を迎えたコメ＝28日、新潟県三条市農林水産省は29日、2025年産主食用米の全国の作柄概況（8月15日時点）を発表した。単位面積当たりの収量は前年比で「上回る」と「やや上回る」が13府県、「前年並み」が29都道府県と予測。生産状況はおおむね良好だと分析した。岩手と宮城、秋田の東北3県と千葉県は「やや下回る」だった。「下回る」はなかった。農水省は7月、25年産米は作付面積が前年に比べ約10万ヘクタール拡大する