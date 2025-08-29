「ＤｅＮＡ−中日」（２９日、横浜スタジアム）中日の柳裕也投手が二回にＤｅＮＡの先発・ジャクソンにまさかの先制３ランを被弾。思わずマウンド付近で崩れ落ち、膝をついた。二回２死一、三塁。初球のストレートを完璧に捉えられると、すぐさま振り向いて打球の行方を見つめた。スタンドインするとマウンド付近で崩れ落ち、膝をついて悔しさをにじませた。一方で打ったジャクソンは何度もガッツポーズを繰り出しながらダ