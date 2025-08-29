フェネルバフチェが解任を発表したジョゼ・モウリーニョ監督＝27日（ゲッティ＝共同）サッカーのトルコ1部リーグ、フェネルバフチェは29日、ジョゼ・モウリーニョ監督を解任したと発表した。27日に欧州チャンピオンズリーグ本戦出場を懸けたプレーオフで敗れていた。ポルトガル出身のモウリーニョ氏は過去にチェルシー（イングランド）やレアル・マドリード（スペイン）などを率いて数々のタイトルを獲得し、昨年6月にフェネル