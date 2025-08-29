「日本ハム−楽天」（２９日、エスコンフィールド）元卓球日本代表の石川佳純さんが始球式に登場。胸に「Ｗａｇｙｕ」のマークが入ったユニホームでマウンドへ上がると、サウスポーからワンバウンド投球。大きな拍手を浴びた。元アスリートらしい整った投球フォームで、ボールもベースの上を通過。石川さんは「練習ではノーバンで行けてたんですけど、真っすぐ投げられたので１００点に近い９０点かなと思います」とうなずい